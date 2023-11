Oululaiset lauluntekijät eli laulaja Inga Söder sekä folkpop-yhtye Peltokurjen Anna Peltomaa ja Emma Kurkinen yhdistävät voimansa marras–joulukuussa. Kolmikko esiintyy tuolloin Hiljennytään jouluun -kiertueella kuudessa konserttipaikassa.

Kiertue on jatkoa kolmikon viime joulun alla tekemälle yhteistyölle. Toistensa kanssa jo joitain vuosia aiemmin ystävystyneet lauluntekijät esiintyvät vuosi sitten viidessä konsertissa Oulussa ja Oulun lähialueilla.

Söderiä on totuttu kuulemaan solistina isojen orkesterien säestyksellä, ja Peltokurki on tullut tunnetuksi stemmalaulusta. Joulukiertueen konsertteja varten kolmikko on hionut yhteisharmonioita.

Konserttien ohjelmisto koostuu muun muassa Söderin suomenkielisistä joululauluista ja Peltokurjen alkuperäistuotannosta. Myös joitain perinteisiä joululauluja on mukana.

Konserttipaikkoina ovat Simon kirkko (25.11.), Oulujoen kirkko (26.11.), Kemin lumilinna (1.12.), Posion kirkko (3.12.), Rovaniemen kirkko (14.12.) ja Hailuodon kirkko (15.12.). Posion konserttiin ilmainen sisäänpääsy.