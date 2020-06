Inarin kirkonkylällä Juutuan tulva ja erittäin voimakas virta on aiheuttanut vaaraa Jäniskosken riippusillalle, tiedottaa Metsähallitus.

Silta on nyt käyttökiellossa ja sinne meneminen on ehdottomasti kielletty. Myös Juuttuan luontopolku on suljettu tulvan takia.

Erittäin runsaslumisen talven jälkeen ja nopeasti sulaneiden lumien vuoksi kevättulvat ovat korkealla. Lunta on vielä tuntureilla, mutta nekin sulavat vauhdilla, ja nostavat veden pintaa. Tulvan korkeuteen voivat vaikuttaa myös muutama päivä sitten alkaneet vesisateet, tiedotteessa kerrotaan.