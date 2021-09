Ilveksiä on nähty Pohjois-Pohjanmaalla selvästi enemmän kuin aikaisemmin, mikä johtuu alueellisesta kannan kasvusta.

Ilveskannat ovat kasvaneet Pohjois-Pohjanmaalla Oulun poronhoitoalueen eteläpuolisilla alueilla. Luonnonvarakeskus Luke kertoo, että alue on yksi niistä harvoista, joissa määrä on selvästi lisääntynyt.

Kasvua on ilmennyt vain muutamilla alueilla. Pohjois-Pohjanmaan lisäksi sellainen on Uudellamaalla. Etelä-Savossa ilveskanta on laskenut ja muualla maassa pysynyt pääosin viime vuoden tasolla.