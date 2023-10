Viime viikon molemmat liigapelinsä voittanut Kärpät palaa tositoimiin torstaina, kun Tampereen Ilves matkustaa tällä kaudella ensimmäistä kertaa oululaisten vieraaksi. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18.30.

-Mukava päästä pelaamaan. Edellisestä pelistä on jo aikaa, ja Ilves sytyttää aina vastustajana, kärppäsentteri Arttu Hyry iloitsi seuran haastattelussa.

Kärpät lähtee torstain otteluun sarjataulukon sijalta kymmenen. Ilves puolestaan majailee sijalla neljä, mutta sijoitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Kärppien kuusi pelattua ottelua on sarjassa vähiten. Muun muassa Lukko on ehtinyt pelata jo kymmenen kertaa. Torstaina Ouluun saapuva Ilveskin on pelannut jo yhdeksän peliä.

Sarjajumbonakin käväisseen Kärppien viime viikko oli oululaisryhmälle suuri helpotus. Kärpät onnistui voittamaan niin Sportin kuin SaiPankin, ja nousi kuuden pisteen potillaan pois syvimmistä pohjamudista.

Sarjan heikoimpien joukkoon povattujen joukkueiden kaataminen ei ollut vielä kuitenkaan todellinen mittari Kärppien tämän päivän tasosta.