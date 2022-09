Frank ja Lu (Jo Joyner ja Mark Benton) rekrytoidaan teknologiayrityksen palvelukseen. Heidän tehtävänään on selvittää, kuka on vuotanut salaisuudeksi luokiteltua tietoa julkisuuteen. Kuva: Gary Moyes Copyright BBC

Shakespeare & Hathaway

TV1 klo 17.10

Englannin Stratford-on-Avonista tulee muitakin Shakespeareita kuin se Hamletistaan tuttu William. Pikkukaupungin vähemmän juhlittu, mutta kieltämättä maailmalla varsin laajasti tunnettu sukunimikaima on Luella Shakespeare, kavereiden kesken Lu. Jämäkkä ja aikaansaapa nainen toimii yhtiökumppanina entisen poliisin Frank Hathawayn perustamassa yksityisetsivätoimistossa.

Komediallisen dekkarisarjan tuore, neljäs kausi tupsauttaa parivaljakon teknologiabisnekseen, kun tärkeän sovelluksen lanseerausta sabotoidaan. Aika iso osa komediaa on kieltämättä väkinäistä hassunhauskaa, mutta nimirooleja hallitsee onneksi kokenut kaksikko. Jo Joynerilla ja Mark Bentonilla on takana niin tiivis putki tv-rooleja, että yhteispeli kameran edessä on täysin mutkatonta. Heidän vuokseen katsojan ei tarvitse huolestua tai hävetä. Ensiesitys. (Britannia 2022)