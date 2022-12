Huonekaluketju Sotkan ja Askon työntekijöille ilmoitettiin, ettei heille makseta tammikuussa palkkaa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Askon ja Sotkan emoyhtiö Indoor Groupin mukaan kyse on palkanmaksun virheiden korjaamisesta. Työntekijät halutaan siirtää palkanmaksun osalta takautuvaan järjestelmään, eli niin, että tammikuun palkka maksetaan vasta helmikuun 15. päivä.

Työntekijöiden mukaan muutoksen tekeminen niin, että tammikuun palkka jätetään maksamatta, on laiton. Osa työntekijöistä on irtisanoutunut.

Iltalehdelle kommentoineen pääluottamusmies Ritva Loikkasen mukaan työntekijöiden palautevyöry on ollut suuri. Luottamus yhtiöön on kärsinyt. Hän kertoo myös, että ammattiliitto PAMin mukaan menetelmä on laiton.

Yhtiöstä asiaa on kommentoitu lyhytsanaisesti, eikä Iltalehti saanut vahvistusta sille, milloin tammikuun palkka aiotaan maksaa.

Indoor Group on ollut vaikeuksissa kuluvana vuonna. Pääomistaja Sievi Capital jyrähti elokuussa, ettei se ollut tyytyväinen yhtiön tulokseen. Muutosneuvottelujen seurauksena yhtiö irtisanoi ja osa-aikaisti väkeä syksyllä.

Kaikille irtisanotuille tarjottiin töitä muualta yhtiöstä, mutta kaikki eivät voineet ottaa uusia paikkoja vastaan, sillä se saattoi edellyttää muuttoa toiselle paikkakunnalle.