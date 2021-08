Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen pitää kolmatta rokotuskierrosta todennäköisenä koronavirusta vastaan. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen mukaan hallitus on keskustellut siitä, kannattaako koronaviruksen tartunnanjäljitystä jatkaa enää.

Keskiviikkona Iltalehdelle aiheesta kertoneen Sarkkisen mukaan asiassa "on otettava huomioon vaihtoehtoiskustannukset eli se, että jäljityksen resurssi on jostakin pois". Lääkärikunta on esittänyt viime aikoina tartunnanjäljitystä kohtaan kritiikkiä, josta sosiaali- ja terveysministeri kertoo olevansa tietoinen.

– Minulla ei vielä ole asiaan kantaa. Täytyy kuunnella asiantuntijoita, mikä on perusteltua yleisvaarallisen tartuntataudin torjumiseksi ja mikä on toisaalta terveydenhuollon rajallisten resurssien käytön näkökulmasta perusteltua toimintaa, Sarkkinen kertoi Iltalehdelle.

Iltalehden nimettömästi haastatteleman lääkärin mukaan perusterveydenhuollon kuormittumisen seurauksena vakavia sairauksia jää havaitsematta ajoissa.

Hallituksessa tehdään pian ratkaisuja tartunnanjäljityksen jatkosta. Tämä liittyy hybridistrategian päivitykseen, josta tehdään Sarkkisen mukaan päätöksiä elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Uusi strategia ei tule astumaan voimaan välittömästi, vaan loka-marraskuussa, kun rokotuskattavuus saavuttaa riittävän tason.

Oululaisministeri kertoo Iltalehden mukaan myös pitävänsä kolmatta koronarokotuskierrosta todennäköisenä kansainvälisten esimerkkien ja tutkimustiedon valossa ainakin riskiryhmien osalta.