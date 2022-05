Useammasta Jalostajan hernekeittoerästä on löytynyt kuoriaisia, kertoo Iltalehti.

Kolme Iltalehden lukijaa kertoo lehdelle hernekeittopurkeista löytyneistä kovakuoriaisista. Havainnot on tehty parin kuukauden sisään. Koska purkkien parasta ennen -päiväyksissä ja muissa koodeissa on eroja, ongelma on esiintynyt ainakin kolmessa erässä.

Iltalehden mukaan kuoriaisia on havaittu ainakin purkeissa, joissa on seuraavat koodit: 04.03.2026/09:18 155978 ; 04012026/10:41 155941 ; 13.01.2026/09: 25 155980.

Oy Lunden Ab Jalostajan toimitusjohtaja Lauri Lunden vahvisti Iltalehdelle antamassaan haastattelussa, että muutamassa muualta Euroopasta tulleessa herne-erässä on ollut koppakuoriaisia. Hänen mukaansa vastaavaa ongelmaa ei ole aiemmin ollut.

Hernekeittovalmistaja Jalostajan muutamissa herne-erissä on havaittu kuoriaisia. Kuvituskuva. Kuva: Nanna Rintala

Lunden kertoi Iltalehdelle, ettei jatkossa herneitä hankita enää toimittajilta, joiden tuotteissa kuoriaisia on ollut. Kuoriaisia sisältäneet herneet ovat muualta Euroopasta kuin Suomesta.

Iltalehdelle kovakuoriaisista kertoneet lukijat kertovat saaneensa Jalostajalta hyvitykseksi kymmenen euron lahjakortin.

Lehden mukaan Jalostaja mietti myös viallisten tuote-erien takaisinvetoa. Valmistaja kuitenkin katsoo, että tuote on turvallinen tuotantoprosessissa käytetyn sterilointimenetelmän vuoksi, joten takaisinvetoa ei koettu tarpeelliseksi.

Iltalehden mukaan asian käsittely on vielä kesken Jalostajan ja Turun elintarvikevalvonnan välillä.