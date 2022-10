50 Centin Ouluun marraskuussa tuova RH Entertainment on hakeutunut maanantaina yrityssaneeraukseen, uutisoi Iltalehti.

Yrityksen toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoi Iltalehdelle, että syynä ovat maksuvaikeudet, jotka johtuvat monesta syystä. Yritys teki isoja artistikiinnityksiä viime kesälle, eivätkä ne myyneet odotusten mukaisesti. Yhtiö joutui myös perumaan tapahtumia itsestään riippumattomista syistä.

Huhtalan mukaan maksuvalmius pyritään varmistamaan saneerauksen avulla.

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoitus on tervehdyttää ylivelkaantuneen yrityksen toiminta. Se voi olla esimerkiksi velkajärjestelyjä ja usein se on vaihtoehto konkurssille. Päästäkseen yrityssaneeraukseen tuomioistuimen tulee hyväksyä toimenpide.

RH Entertainment on yksi Suomen suurimmista keikkajärjestäjistä, joka järjestää myös muun muassa Katri Helenan ja Blind Channelin esiintymisiä.