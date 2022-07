Kuhmossa viime viikolla tapahtuneesta henkirikoksesta on paljastanut uusia tietoja, kertoo Ilta-Sanomat.

41-vuotiasta miestä epäillään äitinsä surmaamisen lisäksi myös hautarauhan rikkomisesta.

Hautarauhan rikkomisesta on kyse silloin, kun ruumista on esimerkiksi paloiteltu tai siirrelty, eli käsitelty pahennusta herättävällä tavalla.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Kimmo Tuulenkari ei kerro Ilta-Sanomille asiasta tarkemmin, mutta vahvistaa, ettei kyse ole kuitenkaan ruumiin siirtelystä.

Surma ajoittuu viime viikon tiistaille hieman ennen aamukuutta. Ilmoituksen asiasta teki sivullinen henkilö. Mies otettiin kiinni rikospaikalta. Hänet vangittiin torstaina Kainuun käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

– Häntä on päästy kuulustelemaan. Meillä on yhteisymmärrys siitä, ettei muita henkilöitä ole ollut paikalla teon aikaan. Hän on tutkinnassa pystynyt selvittämään tapahtunutta ja ollut yhteistyökykyinen, Tuulenkari kertoo Ilta-Sanomille.

IS:n tietojen mukaan uhri oli miehen äiti. Poliisi ei vahvista sukulaissuhdetta, mutta myöntää kyseessä olevan perhepiirissä tapahtunut rikos.