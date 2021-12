Kuva: Jarmo Kontiainen

Uudenvuoden aaton juhlinta jatkuu Suomessa. Raketteja on saanut ampua taivaalle iltakuudesta alkaen, ja ilotulitusten säihkeen huipennus on puoliltaöin, kun vuosi vaihtuu. Koronaepidemian vuoksi voimassa olevat rajoitukset ovat estäneet isompien juhlien järjestämisen. Moni viettääkin iltaa perheenjäsenten ja ystävien seurassa.

Illan edetessä viranomaisten hälytystehtävät ovat lisääntyneet.

Oulun seudulla pelastuslaitokselle on tullut illan aikana kaksi hälytystä ilotulitteen aiheuttamista tulipaloista. Rajakylässä savusi jäteastiassa ja Kempeleessä palamaan syttyi auto.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrottiin kello 23 jälkeen, että hälytystehtävät ovat illan aikana lisääntyneet. Tehtävät ovat liittyneet pääasiassa häiriökäyttäytymiseen ja kotihälytyksiin.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tviittasi iltayhdeksän aikaan, että se on ilotulitteiden väärinkäytön seurauksena sammuttanut jo kuusi roskalaatikkopaloa. Esimerkiksi kauppakeskus Redin kellaritiloissa oli sytytetty tuleen muovinen seinäroska-astia. Pelastuslaitoksen mukaan sprinkleri ja henkilökunnan alkusammutus sammuttivat palon. Pelastuslaitos tuuletti tilat.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi, että Lohjalla lasten ilotuliteleikit sytyttivät roska-astian, josta tuli levisi talon lautaseinään. Pelastuslaitos sammutti palon ennen kuin kuin se ehti levitä laajemmalle. Seinää paloi pelastuslaitoksen mukaan runsaan neliön verran.

Itä-Suomessa poliisi oli puuttunut iltakymmeneen mennessä häiriökäyttäytymisiin, muun muassa rakettien holtittomaan ampumiseen, Itä-Suomen poliisi tviittasi. Poliisilla oli iltapäivästä lähtien tehtävinä myös muun muassa kotihälytyksiä, pahoinpitelyitä ja rattijuopumuksia.

Massatapahtumia peruttu kaupungeissa

Esimerkiksi Helsingin kaupunki on hajauttanut ilotulitukset kahdelle alueelle kaupungin keskustaan ja yhdelle alueelle kaupungin pohjoisosaan. Kaupunki on kertonut, että ilotulitukset ammutaan tavallista korkeammalle niin, että niitä voi katsella mahdollisimman laajalta alueelta ympäri kaupungin. Helsingin ilotulitus on keskiyöllä. Perinteinen uudenvuoden konsertti järjestetään ilman yleisöä Helsingin areenalla ja välitetään Ylen kanavien kautta.

Turun kaupunki puolestaan on peruuttanut uudenvuoden ilotulituksen kiristyneen koronatilanteen vuoksi. Oulu taas tervehti asukkaitaan uudenvuoden juhlalähetyksellä kaupungin Youtube-kanavalla alkuillasta.

Hätäkeskuslaitos kehottaa Twitterissä hauskanpidon ohessa ennakoimaan mahdolliset vaarat ja pitämään huolta itsestä ja läheisistä.

– Vuodenvaihteessa juhlafiilis on korkealla, mikä tarkoittaa meille turvallisuusviranomaisille tavallista kiireisempää työvuoroa, Hätäkeskuslaitos tviittaa.

Suomalaisten juhlinta ei näytä siirtyneen Viroon

Ravintolarajoitukset estävät Suomessa vuodenvaihteen juhlinnan baareissa. Ravintoloiden anniskelu on lopetettava valtaosassa maata jo kello 17. Jos uudenvuodenyöksi on kuitenkin tahtonut baariin juhlimaan, on ollut mahdollista suunnata Suomenlahden eteläpuolelle.

Viron hallitus päätti helpottaa koronarajoituksia uudenvuoden ajaksi kahdeksi päiväksi ja sallia baarien ja ravintoloiden pitää ovensa avoinna koko yön aamukuuteen asti.

Suomesta pääsee tällä hetkellä matkustamaan Viroon varsin vapaasti esittämällä todistuksen täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta koronataudista. Ainakaan Tallink Siljalla ei ole kuitenkaan uudenvuodenaattona koettu matkustajaryntäystä Tallinnaan.

– Ei ole ainakaan meillä näkynyt ollenkaan, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi STT:lle perjantaina.

Nöjdin mukaan Tallinnan pikalaivoilla matkustajamäärät ovat olleet samaa kuin viime viikkoina, lähdöstä riippuen enimmillään 500–600 matkustajan luokkaa.

– Risteilylaiva Silja Europalla, joka tekee tänäänkin illalla risteilyä Helsingistä, on noin 1 800 matkustajaa. Se aika tyypillinen määrä perjantai-illan lähdölle, Nöjd lisäsi.

Tallink Siljan Tallinnan-laivoilla on tällä hetkellä käytössä maskipakko.





Juttua päivitetty kello 22.52: Lisätty tietoja illan hälytystehtävistä. Lisätty Oulun seutua koskevat tiedot kello 23.28.