Pudasjärven kenttä on ollut osa Ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitusta. Kentällä on on ollut ilmavoimien koneiden ja henkilökunnan lisäksi reserviläisiä kertaamassa taitojaan. Sotaharjoitus on tuonut kentän maastoon satoja sotilaita.

– Majoitus on ollut perinteiseen tapaan tilanteen mukainen, kertoo tukikohdan päällikkönä toiminut majuri Mikko Korhonen.