Lapin lennoston Hornet-hävittäjiä arkistokuvassa. Kuva: Tapio Maikkola

Ilmavoimat järjestää yhden vuoden suurimmista lentoharjoituksista ensi viikolla. Harjoitus näkyy myös pohjoisen taivaalla.

Ilmataktiikka 20-niminen lentotoimintaharjoitus järjestetään 18.–22. toukokuuta ja siihen osallistuvat kaikki ilmavoimien joukko-osastot.

Siihen osallistuu kaikkiaan noin 28 F/A-18 Hornet -hävittäjää, 4‒6 Hawk-suihkuharjoituskonetta, kaksi C-295M-kuljetuskonetta ja kaksi PC-12NG -yhteyskonetta.

Merivoimista harjoituksessa on mukana Perämerellä toimiva ilmapuolustuskykyinen alusosasto, johon kuuluvat miinalaiva Hämeenmaa sekä ohjusveneet Pori ja Tornio.

‒ Ilmataktiikka 20 on tärkeä Ilmavoimien taktiikkaa ja taistelutekniikkaa kehittävä harjoitus. Ilmapuolustustehtäviä harjoittelevan joukon päätukikohta on Kuopio, harjoitusvastustajaa kuvaavan joukon puolestaan Rovaniemi. Tavoitteena on harjoittaa ilmaoperaatioiden avainhenkilöstöä kriisiolojen tehtäviinsä taktisesti haastavissa skenaarioissa, kertoo Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen tiedotteessa.

Kuopion ja Rovaniemen lisäksi harjoituksessa tukeudutaan Oulun ja Tampereen tukikohtiin.

Tiedossa sekä matalalentoja että yliäänipamauksia

Lentotoiminta suuntautuu Oulun, Kajaanin, Kuopion, Jyväskylän ja Vaasan väliselle alueelle sekä Perämeren ylle. Harjoitus alkaa maanantaina 18.5. kello 14 ja päättyy perjantaina 22.5. kello 14 mennessä.

Lentotoiminta ajoittuu päivittäin pääsääntöisesti aikavälille kello 9‒19.

Harjoituksessa lennetään myös matalalla. Lisäksi tiedossa on korkealla lennettäviä yliäänilentoja, jotka voivat olla kuultavissa maassa voimakkaina pamauksina.

Harjoituksessa käytetään koneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppua, joiden tarkoitus on harhauttaa ohjuksia.

Ilmavoimien mukaan soihdut voivat näkyä taivaalla hetken kirkkaina valoilmiöinä. Koneiden pudottama silppu taas voi aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.

Harjoituksessa henkilöstöä on koronavirustilanteen vuoksi jaettu osastoihin, joiden välisiä kontakteja on rajoitettu.