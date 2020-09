Sääennusteessa kerrotaan myrskyn etenemisestä. Video: MTV

Aila-myrsky on saapunut Suomeen, ja säätilanne on kehittynyt erittäin vaaralliseksi myrskypuuskien vuoksi Pohjanlahden rannikkovyöhykkeellä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin.

– Pohjanlahdella keskituuli on jo monin paikoin myrskylukemissa, ja myös Pohjanmaan maakunnassa on voimakkaita tuulenpuuskia. Esimerkiksi Vaasan Klemettilässä on tuullut illan aikana 24,4 metriä sekunnissa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen sanoo.

Myös Oulun seudulla tuulet voimistuvat. Päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta kertoo Kalevalle, että Hailuodossa merialueella mitattiin tuulen nopeudeksi keskiviikkoiltana puuskassa 33,2 metriä sekunnissa.

Oulun seudulla tuulet ovat kovimmillaan alkuyöstä, mutta säilyvät voimakkaina aamuun asti. Rannikon tuntumassa puuskat voivat puhaltaa yli 20 metriä sekunnissa.

Torstaiaamua kohden myrsky etenee kohti maan länsiosaa, jossa tuuli yltynee vähintään 20 metriin sekunnissa.

– Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla on annettu varoitus jopa 25 metriä sekunnissa olevista puuskista, Siiskonen sanoo.

Myrskyä on kuvattu vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakkaaksi.

– Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas ja pitkäkestoinen. Vaikka tuuliennätyksiä ei tulla lyömään, tilanteessa on läsnä monia vahingoille altistavia tekijöitä, kuten maaperän roudattomuus, myrskypuuskien pitkä kesto sekä puissa olevat lehdet, sanoi aiemmin tiedotteessa päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.

Myrskyn odotetaan jättävän jälkeensä merkittäviä tuhoja. Nyt tulossa oleva pohjoisenpuoleinen myrskytuuli on erityisen vahingollinen puille.

Tavallisesti todella voimakkaat rajuilmat tulevat Suomeen vasta marras–joulukuussa.

Runsaita sateita ja tulvariski

Myrskyyn liittyy myös runsaita sateita, jotka painottuvat maan keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosiin.

Pohjois-Pohjanmaalla on satanut keskiviikkona runsaasti. Kello 21 aikaan maakunnan kovin sadekertymä oli Siikajoella, jossa oli satanut 37 millimetriä. Oulussa sateet väistyvät torstaiaamuna, mutta Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa sateet jatkuvat. Viljamaa arvioi, että vettä voi tulla vielä 10–20 millimetriä.

– Kun sademäärä nousee 45–50 millimetriin, niin voidaan puhua poikkeuksellisesta sateesta, Viljamaa kertoo.

Monin paikoin sadetta voi paikoin kertyä yli 50 millimetriä keskiviikon ja torstain aikana. Osassa maakunnista on kuluvan syyskuun aikana satanut jo selvästi tavanomaista enemmän.

Suomen ympäristökeskus Syke varoittaa Twitterissä syysmyräkän aiheuttavan ainakin paikallisia tulvia. Syken mukaan rankkasade nostaa jokien pintoja nopeasti Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Jokien vedet voivat nousta alaville pelloille, ja lisäksi Pohjois-Savossa järvien vedenpinnat noussevat.

Sähköt poikki jo tuhansilta

Myrsky aiheuttanee vahinkoja erityisesti Ahvenanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa myöhäisestä keskiviikkoillasta torstai-iltapäivään saakka.

Myrskyn odotetaan niin katkovan sähköjä kuin aiheuttavan vahinkoja liikenteeseen. Hieman ennen kello yhtätoista illalla sähköt olivat poikki lähes 8 000 kotitaloudelta.

Puiden kaatuessa moni saa varautua sinnittelemään jonkin aikaa sähköttä. Sähkönjakeluyhtiöt ovat varautuneet laajoihin sähkökatkoksiin Suomessa keskiviikkona ja torstaina, ja monet yhtiöt ovat myös varanneet lisää väkeä viankorjaukseen ja asiakaspalveluun.

Laivavuoroja peruttu laajasti

Helsingin ja Tallinnan väliä kahdella aluksella liikennöivä Eckerö Line kertoi peruvansa sääolosuhteiden takia torstaina yhteensä kahdeksan lähtöä. M/S Finlandia ei aja torstaina Helsingin Jätkäsaaresta kello 9 ja 15.15 lähteviä vuoroja, kuten ei myöskään Tallinnasta kello 12 ja 18.30 lähteviä vuoroja. Yhtiön toisen aluksen Finbo Cargon vuorot Helsingin Vuosaaresta Tallinnan Muugan satamaan kello 11 ja 19.15 on peruttu, kuten myös Muugasta Vuosaareen ajettavat kello 15.15:n ja 23.30:n vuorot.

Myös Viking Line on perunut vuorojaan Helsinki–Tallinna-välillä sääolosuhteiden vuoksi. Yhtiön Viking XPRS- ja Gabriella-aluksien kello 8, 10.30 ja 16.30 lähtevät vuorot Tallinnaan on peruttu, kuten myös Rosella-laivan lähdöt Maarianhamina–Kapellskär-reitillä.

Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivä Wasaline on perunut torstain molemmat vuoronsa.

Myös tie- ja raideliikenteeseen vaikutuksia

Liikenteen ohjaamisesta vastaava Traffic Management Finland varoittaa, että myrskyn vaikutukset saattavat näkyä myös tie- ja raideliikenteessä.

– Tuleva syysmyrsky saattaa aiheuttaa puiden kaatumista radoille vahingoittaen muun muassa sähköradan rakenteita ja muuta rautatieinfrastruktuuria. Matkustajille tämän kaltaiset häiriöt vaikuttavat junien myöhästymisinä tai jopa korvaavina kuljetuksina, kertoo tiedotteessa Finrailin liikennepäällikkö Rauno Helander.

Junaliikenteen osalta VR tiedottaa asiakkailleen verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa mahdollisista aikataulumuutoksista tai bussikuljetuksista.

Trampoliinit pois pihoilta

Myrskyyn voi varautua monin eri tavoin. Esimerkiksi Helsingissä pelastuslaitos kehottaa ihmisiä varautumaan keräämällä pihoilta pihakalusteet ja irtotavaran, jotka voivat tuulessa lentäessään aiheuttaa lisävahinkoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi trampoliinit.

Auto kannattaa viedä autotalliin tai pois puiden läheisyydestä. Myös veneen huolellinen kiinnitys tulee varmistaa.

Jos tuhoista voi aiheutua välitöntä vaaraa, tulee ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen. Vahinkoihin voi hakea korvausta vakuutusyhtiöiltä. Vahingot kannattaa tarkastaa ja valokuvata heti myrskyn jälkeen korvauksien hakemiseksi. Suuremman vahingon tarkastaminen voi vaatia vakuutusyhtiön tarkastuskäyntiä paikan päällä.

– Tee raivaus-, suojaus- ja korjaustöitä itse siltä osin kuin siihen turvallisesti pystyt. Suojaa irtaimisto ja vaurioitunut katto esimerkiksi pressulla. Jos puu kaatuu sähkölinjan päälle, sen pois siirtäminen tulee aina jättää ammattilaiselle, vakuutusyhtiö Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen sanoo tiedotteessa.





Päivitetty sähkökatkojen määrät kello 23.54.