Ilmatieteen laitos alkaa julkaista energiasäätiedotteita. Kuvassa tuulivoimaloita Kemin Ajoksessa. Kuva: Nina Susi

Ilmatieteen laitos alkaa julkaista säännöllisiä sääennusteita energiantuotannon ja -kulutuksen näkökulmasta. Laitos kertoo asiasta nettisivuillaan ja Twitterissä. Ennusteet julkaistaan maanantaisin ja torstaisin Ilmatieteen laitoksen Twitter-tilillä.

Laitoksen mukaan energiasäällä kuvataan säätilan vaikutusta energiantuotantoon ja -kulutukseen. Energiasää on hyvä, kun tuulee ja on leutoa. Huono energiasää taas vallitsee silloin, kun on tyyntä ja kovaa pakkasta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan energiasää on Suomessa nyt tavanomainen. Se on kuitenkin muuttumassa hyväksi kuluvan viikon sunnuntaina ja ensi viikon alussa.

Energiasääennusteessa ei huomioida tuulen lisäksi muita tuotantomuotoja, Ilmatieteen laitos kertoo. Energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä ei puolestaan huomioida muita asioita kuin lämpötila.

Tuulisuudessa ennusteessa painottuvat alueet, joissa tuulivoimaloita on eniten. Lämpötilassa taas painotetaan alueita, joilla asuu paljon ihmisiä. Niillä energiankulutus on kokonaisuuden kannalta merkittävämpää kuin syrjäseuduilla.

Säällä on suuri vaikutus sekä kulutukseen että tuotantoon

Ilmatieteen laitoksen mukaan energiankulutukseen vaikuttaa eniten ulkoilman lämpötila. Talvella se näkyy lämmitystarpeena ja kesällä jäähdytystarpeena.

Lämpötilaan ja sitä kautta energiankulutukseen vaikuttaa muun muassa suursäätila, Ilmatieteen laitos kertoo. Esimerkiksi pitkäksi aikaa paikalleen jäävät matala- tai korkeapainealueet voivat aiheuttaa talvella pitkiä pakkasjaksoja ja kesällä hellejaksoja.

Säällä on suuri vaikutus myös energiantuotantoon. Suomessa merkittävin säästä riippuvainen tuotantomuoto on tuulivoima: mitä kovempaa tuulee, sitä enemmän energiaa tuotetaan. Tuulivoimaloita on erityisesti Pohjanmaalla ja länsirannikolla, joten näiden alueiden tuulilla on suurin vaikutus tuulivoiman tuotantoon.

Vaikka vesivoiman tuotanto on Suomessa merkittävää, Ilmatieteen laitoksen mukaan lähipäivien säällä ei ole sen tuotantoon suoraa vaikutusta. Vesitilanne muuttuu yleensä viikkojen tai jopa kuukausien aikajänteellä.