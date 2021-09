Ilmastonmuutos on aihe, joka saa monen kääntämään sivua tai vaihtamaan kanavaa jo ennen kuin keskustelu on edes alkanut. Ei jaksa, ei ymmärrä, ei haluta. Missä vika? Kyseessä on kuitenkin yksi aikamme suurimmista ilmiöistä, joka vaikuttaa vähintään politiikan tasolla jokaisen ihmisen elämään. Ongelma on iso etenkin toimittajille, joiden tehtävänä on välittää ihmisille tietoa tärkeistä ja monimutkaisista asioista kiinnostavalla tavalla.

Maaseudulla, missä itsekin asun, on melko tavallista kuulla lauseita kuten ”ei me suomalaiset voida siihen kuitenkaan vaikuttaa”, ”asiaa liioitellaan” tai että ”en usko, että ilmastonmuutos on ihmisen aikaansaannosta”. Uutisissa tällaiseen kyseenalaistamiseen törmää silti harvoin.