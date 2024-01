Uusissa tutkimuksissa on havaittu, että arktinen alue lämpenee paljon nopeammin kuin muu maapallo.

Miltä näyttävät ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapissa seuraavan puolen vuosisadan aikana?

Esimakua tästä voi saada Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttelystä, joka kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisen alueen luontoon, elinkeinoihin ja paikallisten ihmisten elämään. Lokakuussa Suomea kiertämään lähtenyt näyttely saapuu seuraavaksi Oulunsalon kirjastoon ja on siellä esillä 4.–23. tammikuuta.

Ilmastonmuutoksen seurauksena arktisella alueella lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat ja lumipeiteaika lyhenee. Ennusteiden mukaan ilmasto näyttää muuttuvan enemmän talvella kuin kesällä.

Mikäli suurin osa maailman maista noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennyksiä kohtuullisesti, Pohjoiskalotin alue lämpenisi teollistumista edeltävään aikaan nähden 4–5 astetta – eli reilut kaksi astetta lisää nykytilanteeseen verrattuna.

Näyttely on osa Suomen ympäristökeskuksen Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen -hanketta, ja sen toteuttamiseen ovat osallistuneet asiantuntijat ja tutkijat Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Näyttely on tehty yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ja sen on rahoittanut ulkoministeriö. Lisäksi näyttelystä on toteutettu virtuaalinen näyttely, joka täydentää ja syventää fyysisen näyttelyn teemoja. Virtuaalinen näyttely löytyy osoitteesta barentsnature.fi.

