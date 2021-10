Tulevien sukupolvien elämänlaatu on jälleen pöydällä, kun poliittiset johtajat lähipäivinä esiintyvät Skotlannin Glasgow´ssa sunnuntaina alkavassa YK:n ilmastokokouksessa. Ilmassa on toivoa, sillä heräämistä on tapahtunut. Tämä on tärkeää, sillä uhat eivät ole vähimmässäkään määrin väistyneet.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoi maanantaina, että ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet nousivat viime vuonna ennätyskorkealle.