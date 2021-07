Oppositiosta keskustaa kohtaan osoitetaan usein painetta hallituksen ilmastopolitiikan linjasta. Erityisesti palautetta tulee siitä, kuinka hallitus ajaa teollisuuden pois Suomesta. Ilmastonmuutoksen myötä Suomi voi kuitenkin luoda itselleen entistä paremman kilpailukyvyn oman teollisuutensa osalta, kun panostamme innovaatioihin ja luomme teollisuudelle kannusteita vähähiilisyyteen. Tästä hyvä esimerkki on aiemmin päätetty sähköveron lasku EU:n sallimaan minimiin.

Keskusta on sitoutunut hallitusneuvotteluissa tavoitteeseen tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuolloin meidän hiilinielumme ovat tasapainossa päästöjemme kanssa. Tulevan syksyn budjettiriihessä hallituksen on tarkoitus tarkastella ja linjata jatkosta tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea arkijärkeen pohjautuvien ratkaisuiden hakemista, ei niinkään hallituskumppanien esittelemiä erilaisia kieltoja tai rajoituksia. Ratkaisujen on oltava myös alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia.