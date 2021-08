Euroopan Unioni julkaisi hiljattain laajan ilmastolakipaketin, joka nosti ilmastoasiat jälleen esille niin valtakunnan politiikassa kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Lakipaketin myötä fossiiliset polttoaineet kallistuvat entisestään, samoin lentolippujen hinnat. Suomalaiset huokaisivat helpotuksesta, kun lakipaketin yhteydessä julkaistussa uudessa metsästrategiassa ei sittenkään rajoitettu avohakkuiden määrää.

Tyypillistä ilmastokeskustelulle on se, että kaikilla on oma mielipiteensä uusista linjauksista. Keskustelun yleinen sävy on synkkä. Harmitellaan, joudutaan luopumaan asioista. Totuttuja toimintatapoja rajoitetaan, kustannukset nousevat ja uudet linjaukset tekevät nykyisen elämäntyylimme ylläpitämisestä hankalaa. Se on ymmärrettävää, sillä haluammehan aina nähdä asiat itsellemme mieluisassa valossa. Totutuista tavoista luopuminen ei ole miellyttävää.