Sami Kieksi ohjaa, tuottaa ja käsikirjoittaa itse dokumenttinsa. Ylen kanavilla esitetyn Logged In -sarjan hän myös leikkasi. "Mutta enhän minä näitä sentään yksin tee. Ammattitaitoisella työryhmällä on suuri merkitys: työryhmässäni on muun muassa kuvaaja, leikkaaja, äänisuunnittelija ja monia muita."

Kuva: Arttu Laitala