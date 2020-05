Kemin, Kajaanin, Kokkolan ja Joensuun kaupunkien johtajat kommentoivat, että miljoonien eurojen laittaminen lentoliikenteeseen ei ole realistinen vaihtoehto ainakaan tällä hetkellä. Kuva: Arttu Laitala





Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät ole lähdössä rahoittamaan lentoliikennettä oma-aloitteisesti Porin kaupungin tavoin.

Kemin, Kajaanin, Kokkolan ja Joensuun kaupunkien johtajat kommentoivat, että miljoonien eurojen laittaminen lentoliikenteeseen ei ole realistinen vaihtoehto ainakaan tällä hetkellä.

– Taloudelliset edellytykset ovat rajalliset, eli ihan hevillä emme lähde tukemaan, Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen toteaa.

– Jos Finnairin lennot menevät lopullisesti ihan nollaan, tilanne pitää arvioida uudelleen. Toivotaan, ettei siihen tarvitse mennä, hän jatkaa.

Finnair kertoi sunnuntaina, että Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan ei lennetä vielä kesän 2020 aikana. Lennot ovat jo nyt keskeytyksissä koronatilanteen vuoksi.

Samalla Finnair tiedotti, että talvikautta 2020/2021 koskevat päätökset tehdään näistä kohteista myöhemmin, kun nähdään, miten lentoliikenteen yleinen kysyntä kehittyy.

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen ei pidä kaupungin suoraa tukea tällä hetkellä realistisena vaihtoehtona. Samaa mieltä ovat Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Pori laittaa lentoihin 2–3 miljoonaa euroa vuodessa

Pori sai lentoja Helsinki-Vantaalle, kun kaupunki päätti panostaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Pori laittaa lentoihin nyt 2–3 miljoonaa euroa vuodessa veronmaksajien rahaa.

– Satakunnassa on paljon vientiteollisuutta ja ulkomaisessa omistuksessa olevia yrityksiä. Henkilökunta tarvitsee syöttöliikennettä, jotta pääsee aamulla Eurooppaan ja illalla takaisin, Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen toteaa.

Liikenne käynnistyi viime syksynä pitkän prosessin jälkeen. Ensin piti saada valtiolta entisen Liikenneviraston päätös julkisen palvelun velvoitteeseen perustuvasta reittiliikenteestä. Sitten oli EU:n laajuinen kilpailutus. Porin kaupunginvaltuusto myönsi määrärahan, ja kaupunginhallitus teki hankintapäätöksen.

Velvoite on voimassa 2022 loppuun, eli rahaa Pori laittaa yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. Palveluntuottajaksi valikoitui unkarilainen Budapest Aircraft Services.

– Olemme olleet palveluun tyytyväisiä. Kone on pieni, noin 30-paikkainen, mutta käyttöasteet olivat ennen koronapoikkeustilaa kohtuullisia. Aikataulut pitivät, eli jatkolennoille pääsi helposti, Luukkonen sanoo.

Junalla kestää Porista Helsinkiin reilut kolme tuntia. Lentämällä matkaan kuluu 45 minuuttia. Lentoja on ollut kolme kertaa päivässä: varhain aamulla, iltapäivällä ja illalla.

Luukkonen huomauttaa, että Pori on erityisasemassa sen vuoksi, että sen lentokentällä toimii Suomen ilmailuopisto ja ammattiopistossa koulutetaan tulevia lentokoneasentajia.

Kaupunki on saanut päätöksestään myös lunta tupaan: on ihmetelty, miksi rahaa laitetaan ilmastoa kuluttavaan lentämiseen.

– Tärkein motivaatiotekijä lähteä tukemaan lentoja oli nimenomaan elinkeinoelämän tarve. Tämä on valinta, mikä on Porissa tehty. Emme saa verorahoja, ellei meillä ole elinkeinotoimintaa ja sitä kautta kunnallisverotuloja.

Finnairin tarkoituksena on lentää heinäkuussa reilut 30 prosenttia normaalista lentojen määrästä. Kuva on otettu Helsinki-Vantaalla maanantaina.

Kemi laittaa toivonsa valtion omistajanohjaukseen

Joensuun kaupunki ei ole kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen mukaan valmistautunut vaihtoehtoon, että se lähtisi tukemaan lentoja.

– Lähtökohta on se, että ei lähdetä tukemaan, Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg puolestaan sanoo.

Kemi laittaa toivonsa ennen kaikkea valtion omistajanohjaukseen.

– Jos valtio vahvasti pääomittaa, Finnairilla pitää säilyä palveluvelvoitteita, kaupunginjohtaja Tero Nissinen toteaa.

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoo käyneensä maanantaina Kajaania koskevan infopalaverin Finnairin kanssa.

– Tärkeintä oli, ettei saatu murskaviestiä, että lentoliikenne loppuu silloin ja silloin. Sanottiin, että mahdollisesti jatkuu, jos kokonaisuus menee hyvään suuntaan. Palavereja jatketaan nyt säännöllisesti.

Tolosen mukaan kaupungin tuki olisi äärimmäinen ja viimeinen vaihtoehto.

– Se on käytännössä poissuljettu, mutta mistä sen tietää, mihin tämä maailma menee. Jos on perustelut, sitä voidaan harkita. Lähtökohta on kuitenkin ollut, että lentojen pitää olla markkinaehtoisia.

Finnair lisää lentoja heinäkuusta alkaen asteittain

Finnair tiedotti maanantaina, että matkustusrajoitusten poistuessa lentoliikenne alkaa elpyä eri maissa. Finnair lisää heinäkuusta alkaen asteittain lentoja ja päivittää liikenneohjelmaansa kuukausittain kysynnän kehityksen mukaisesti.

– Odotamme lentoliikenteen elpyvän vähitellen, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér tiedotteessa.

– Tarkoituksemme on lentää heinäkuussa reilut 30 prosenttia normaalista lentojemme määrästä, ja aloittaa kaukolennot Aasian tärkeimpiin kohteisiin. Lisäämme sitten sekä reittejä että viikkovuoroja kuukausi kuukaudelta kysynnän elpyessä.

Kotimaan lentoja lisätään asteittain. Finnair on nyt lentänyt kotimaassa Maarianhaminaan, Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Kuten Finnair jo sunnuntaina kertoi, heinäkuussa lentoja ja kohteita lisätään, ja Finnair lentää kotimaassa Kuopioon, Maarianhaminaan, Ouluun, Rovaniemelle, Turkuun ja Vaasaan. Elokuussa alkavat lennot Ivaloon ja Kittilään ja syyskuussa lennot Kuusamoon ja Tampereelle.

Euroopan reiteillä Finnair keskittyy aluksi tärkeimpiin keskuksiin ja lentää heinäkuussa Berliiniin, Brysseliin, Budapestiin, Dubliniin, Düsseldorfiin, Edinburghiin, Frankfurtiin, Göteborgiin, Geneveen, Hampuriin, Kööpenhaminaan, Lontooseen, Malagaan, Manchesteriin, Moskovaan, Müncheniin, Osloon, Pariisiin, Pietariin, Prahaan, Riikaan, Tallinnaan, Tukholmaan, Vilnaan, Wieniin ja Zürichiin.

Elokuussa alkavat lennot Barcelonaan, Milanoon, Madridiin, Roomaan ja Varsovaan. Lomakausien aikana Finnair lentää myös yksittäisiä viikkovuoroja joihinkin Etelä-Euroopan lomakohteisiin.

Kaukolennot alkavat vaiheittain heinäkuusta alkaen. Aasia on Finnairille strategisesti tärkeä markkina, ja Finnair lentää heinäkuussa Pekingiin, Shanghaihin ja Hongkongiin Kiinassa (edellyttää viranomaishyväksyntää), Japanin Tokioon (Narita), Osakaan ja Nagoyaan, Singaporeen, Souliin ja Bangkokiin.

Kaukolentojen aloitusta tukee rahtikysyntä, joka kaukolennoilla on tärkeä osa lentojen kannattavuutta. Elokuussa Finnair aloittaa lennot Delhiin ja New Yorkiin ja Tokion Hanedan kentän lennot käynnistyvät marraskuussa. Talvikauden ohjelmassa on myös lentoja Miamiin, Krabille ja Phuketiin.