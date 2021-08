Saitama

Matilda Castren on tällä hetkellä jaetulla kymmenennellä sijalla. Kuva: ERIK S. LESSER/EPA

Illan virkut ovat toivottoman tehtävän edessä, jos he tähyävät ammattilaisgolfin kärkeen. Tokion olympialaisissa herätyskellon jättäminen lauantaina torkutusasentoon olisi ainakin pahimman luokan erhe.

Naisten olympiagolfin päätöskierros alkaa paikallista aikaa tuntia aiottua aiemmin, jo kello 6.30. Aikaistuksella kisajärjestäjät varautuvat rankkasateen tai mahdollisen ukkosen aiheuttamiin taukoihin. Perjantain ennusteiden mukaan päätöspäivän pelikierros saadaan kuitenkin pelattua, ja taifuunin uhka on väistynyt.

– Pitää vaan olla kärsivällinen ja keskittyä omaan peliin, kymmenettä sijaa jakava Matilda Castren ennakoi sään aiheuttamia hankaluuksia.

16. sijaa jakava Sanna Nuutinen starttaa kentälle kello 7.18 ja Castren kello 7.42. Sitä ennen he lämmittelevät kehonsa harjoitusalueella pelivireeseen.

– Illan tavoite on saada unta kahdeksalta, Nuutinen ennakoi päätöspäivää.

Hän jopa jätti perjantaina kierroksen jälkeen harjoittelun väliin, vaikka menee yleensä hiomaan lyöntejään.

– Eiköhän tätä ole jo 15 vuotta harjoiteltu huomista varten, Nuutinen sanoi ja korosti keskittyvänsä lepoon.

Erikoispyyhe viilensi helteessä

Golffarit ovat Kasumigasekin kentällä fyysisesti ja henkisesti lujilla noin 35 asteen lämpötilassa. Nuutinen haki kentällä varjopaikkoja aina kun se oli mahdollista ja piti kosteaa pyyheliinaa päänsä suojana.

– Tänään parilla viimeisellä väylällä rupesin jo laskeskelemaan, milloin tämä loppuu. Ajatukset rupesivat karkailemaan, eikä olotila ollut normaali, Nuutinen kuvasi kuumuutta.

Castren käytti kaulallaan erikoispyyhettä, jonka kemikaali viilentää reagoidessaan ilman kanssa. Yksi pyyhe piti pelaajan viileänä parin kolmen väylän ajaksi.

Sanna Nuutisen mukaan kuumuus tuntuu kropassa ja ajatukset lähtevät karkailemaan. Arkistokuva. Kuva: EPA

Castren oudossa tilanteessa

Pelaajien starttiajat ovat Suomen aikaa kuusi tuntia Japanin aikaa aiemmin, joten golfin olympiasijoitukset ratkeavat suomalaisittain aamun varhaistunteina. Castren ja Nuutinen ovat kilpailussa takaa-ajoasemassa, mutta eivät toivottomassa tilanteessa edes mitaleihin nähden. Mitali vaatii kuitenkin superonnistumisen.

– Pysytään optimistisena, Castren sanoi.

Varmana lyöjänä tunnettu Castren on erikoisessa tilanteessa, sillä hän ei ole saanut lyöntiään kuntoon Japanissa. Pieni tekniikkavirhe vie palloa etenkin avauslyönneistä niukasti eri suuntiin kuin pelaaja toivoisi.

– En muista, koska viimeksi olen joutunut miettimään lyönnin tekniikkaa kesken kierroksen, Castren sanoi.

Vaikka virheitäkin tuli, Castren pelasi 68 lyönnin kierroksen (–3). Monella väylällä hyvä putti piti hänet kiinni kärkitaistelussa.

Takaa-ajajan osa on helpompi

Nuutinen, 30, ei ole koskaan voittanut Euroopan-kiertueella, mutta on ottanut useita kärkikolmikon sijoituksia. Olympiagolfissa hän on osoittanut, että pelin taso riittää myös arvostetumman LPGA-kiertueen pelaajia vastaan. Kolmas kierros sujui 69 lyönnillä (–2).

– 18 reikää sellaista peliä kuin eilen (torstaina) etuysillä, niin mikä vaan on mahdollista. Tosi usein golfissa on helpompi lähteä viimeiseen päivään takaa-ajajana. Silloin peli on vapautuneempaa, perjantaina hyvin putannut Nuutinen ennakoi.

Kilpailun johtopaikalla jatkava Yhdysvaltain Nelly Korda muistutti kierroksensa jälkeen, ettei kentällä saa tuntea oloaan liian mukavaksi. Jos niin käy, laji iskee takaisin ja pakottaa nöyräksi.

– Jos rupeaa miettimään kultamitalia, on vain syytä pudistaa päätään ja muistaa, että kilpailusta on pelaamatta vielä 18 reikää, maailmanlistan ykkönen Korda totesi.

Hän on kolme lyöntiä Intian Aditi Ashokia karussa.