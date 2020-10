Helsinki

Vaasalaisessa hoivakodissa on todettu lukuisia tartuntoja. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Vesa Joensuu

Vaasan Sundomissa sijaitsevassa Kårkullan hoivakodissa lähes kaikilla asukkailla on todettu koronavirustartunta, uutisoi sanomalehti Ilkka-Pohjalainen. Hoivakodissa on kaikkiaan yhdeksän asukasta, ja heistä kahdeksalla on todettu tartunta.

Myös hoivakodin henkilökunnalla on todettu koronavirustartuntoja. Työntekijöitä on yhteensä 18, ja heistä yhdeksällä on todettu tartunta. Yhteensä tartuntoja on todettu 17.

– Sairaalassa on yksi henkilö, joka on siellä jo aiemmin (koronavirustartuntojen käytyä ilmi Kårkullassa) ollut, Vaasan kaupungin ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoo Ilkka-Pohjalaiselle.

Kaukorannan mukaan sairaalassa olevan henkilön tila ei ole kriittinen. Muut hoivakodin asukkaat voivat Kaukorannan mukaan hyvin, ja heitä hoidetaan heidän omissa huoneissaan.

Lehden mukaan ensimmäiset tartunnat todettiin hoivakodissa tiistaina. Koko yksikkö asetettiin silloin karanteeniin.

Hoivakodin johtaja Otto Domars on kertonut Ilkka-Pohjalaiselle, että koronavirukselle altistunut hoivakodin henkilökunta ei ole työskennellyt muissa toimipisteissä.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomen ylivoimaisesti suurin koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku. Vaasassa on 348,0 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden, kun ilmaantuvuusluku esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella on 83,0 tartuntatapausta.

Ilmaantuvuusluvussa suuria alueellisia eroja

Suomessa on tänään raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 886 tartuntaa, mikä on 1 328 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös eilen ja perjantaina koronatartuntoja raportoitiin alle 200, kun koko alkuviikon ajan uusia tartuntoja raportoitiin päivittäin yli 200 kappaletta. Esimerkiksi tiistaina luku oli päälle 280.

Kaikkiaan Suomessa on varmistunut 13 424 koronatartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 14 vuorokauden ajalta 49,8 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Luku on laskenut hieman eilisestä.

Koronan ilmaantuvuudessa alueittain on edelleen suuria eroja. Vaasan ilmaantuvuusluku on suurin, kun taas Kainuun ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan tällä hetkellä pyöreä nolla. Toiseksi pienin ilmaantuvuusluku on Kymenlaakson 4,3 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli perjantaihin mennessä tiedossa 351. Sairaalahoidossa oli perjantaina 56 ihmistä, joista kuusi tehohoidossa.