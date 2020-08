Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri Li Andersson nosti Iltalehden haastattelussa esiin kaikille kansalaisille jaettavan elvytyssetelin, jota Vasemmistoliitto ehdotti jo keväällä koronavirusepidemiaan liittyvästä talouden elvytyksestä keskusteltaessa.

Andersson toivoo, että hallitus käsittelee elvytyssetelin käyttöönottoa syyskuun budjettiriihessä.

– Aika monissa maissa on tehty kansalaisille samankaltaisia tulonsiirtoja, joiden tarkoitus on piristää kotimaisten palveluiden kulutusta. On ollut loma- tai matkustusshekkejä, joita on jaettu kansalaisille. Meillä voisi toimia aika hyvin virikeseteli-tyyppinen toimintamalli, hän kertoo IL:lle.

Elvytysseteliä voisi käyttää Anderssonin mukaan esimerkiksi kulttuuri- ja palvelualojen palveluihin, kuten kuntosalilla, teatterissa, tapahtumissa ja ravintoloissa käymiseen.

– Setelin suuruus riippuu siitä, kuinka paljon saamme siihen rahaa käyttöön.

Vasemmistoliitto arvioi, että elvytyssetelin käyttöönotto maksaisi joitakin satoja miljoonia euroja. Tarkka summa riippuu Anderssonin mukaan siitä, kuinka suurelle osalle väestöstä seteliä jaetaan, IL kertoo.

– Jos halutaan rajata, että vain tietyn tulotason alittaneille myönnetään seteli, se laskee tietenkin hintalappua, opetusministeri kertoi lehdelle.