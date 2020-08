Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) haluaa Maahanmuuttoviraston johtoon Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajan Jari Kähkösen. Nimitys herättää taas ihmetystä. Kuva: Arttu Laitala

Nimitysasiat eivät ole helppoja paloja purtavaksi valtionhallinnossa. Sen todistaa uutinen, jonka mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) aikoo esittää Maahanmuuttoviraston eli Migrin uudeksi ylijohtajaksi Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajaa Jari Kähköstä.

Loppusuoralle nousivat Kähkösen lisäksi viraston nykyinen ylijohtaja Jaana Vuorio sekä hänen sijaisenaan toiminut apulaispäällikkö Raimo Pyysalo.

Kähkönen nousi kärkeen Vuorion ja Pyysalon edelle, vaikkakin hänellä oli kolmesta hakijasta vähiten kokemusta vaativista johtamistehtävistä.

Nimityksestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Kähkösen kokemus johtamisesta perustuu pienempään organisaatioon eli vastaanottokeskukseen. Tosin sekä Vuorio, Pyysalo että Kähkönen täyttävät kaikki ylijohtajan tehtävän vaaditut kelpoisuusvaatimukset.

Perustelut ja tiedot käyvät ilmi myös Lännen Median saamista muistioista. Ne ovat ehtineet herättää jo ihmetystä. Osa pitää Kähkösen nimitystä täydellisenä poliittisena siirtona. On myös hämmästelty, miksi nykyinen ylijohtaja ei saa jatkokautta.

Muistiossa todetaan, että Kähkösen ansioksi voidaan arvioida hänen näyttönsä toiminnan tuloksellisesta kehittämisestä Joutsenon vastaanottokeskuksesta.

Edelleen Kähkösestä sanotaan, että hänen johdollaan on kehitetty ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, joka on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Kähkönen on ollut koko työuransa maahanmuuttohallinnossa.

Nimitys tällä viikolla

Pyysalo on ollut vuodesta 2016 viraston apulaispäällikkönä. Hän on johtanut operatiivisen toiminnan suunnittelua sekä valmiussuunnittelua. Pyysalolla on takanaan ura myös puolustusvoimissa.

Vuorio on toiminut seitsemisen vuotta virastossa ylijohtajana. Hän vastaa viraston johtamisesta ja kehittämisestä.

Nimitys on määrä käsitellä valtioneuvoston istunnossa jo tämän viikon torstaina.

Pimiän nimitys kohautti

Edellisen kerran sisäministeriön nimitysasiat nousivat pintaan alkuvuodesta, kun Ohisalo nimitti ministeriön kansliapäälliköksi, vihreän taustan omaavan Kirsi Pimiän.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toiminut Pimiä sai pestin, koska hänen laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä johtamistehtävistä noteerattiin korkealle.

Silloinkin keskusteltiin siitä, miksi valittu ohitti kokeneemmat, kun kyse oli johtamisesta.

Pimiän lisäksi valintaprosessissa ylettyi toiselle kierrokselle muun muassa Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.