Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) harkitsee teknologiayritys Uros Oy:n määräämistä selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä kertoo Iltalehti.

Syynä on se, ettei PRH ole useista yrityksistä huolimatta saanut uhkasakon tuomitsemista koskevaa päätöstä tiedoksi Uros Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Jyrki Hallikaiselle.

Aiemmin on kerrottu, että PRH asetti Hallikaiselle uhkasakon, koska yrityksen toimittama tilinpäätösaineisto oli puutteellinen.

Tilinpäätöskirjoista puuttuvat hallituksen tai toimitusjohtajan ilmoitus yhtiön voittoa koskevasta päätöksestä, tilintarkastuskertomus sekä konsernitilintarkastuskertomus.

– PRH harkitsee seuraavaksi, olisiko tarkoituksenmukaista aloittaa osakeyhtiölain mukainen menettely, jossa Uros Oy voidaan määrätä selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, PRH:n lakimies Jussi Huolman kertoi Iltalehdelle.

Uros Oy on perustettu Oulussa vuonna 2011. Jyrki Hallikainen on yhtiön perustaja, pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Esineiden internetiin (IoT) liittyvän liiketoiminnan lisäksi Uros on kehittänyt puhtaan veden tuotantoon ja veden laadun tarkkailuun liittyvää teknologiaa.

Kesällä 2021 Uros siirsi pääpaikkansa Suomesta Sveitsiin, jossa toimii nyt Uros AG.

Uros on ollut viime aikoina julkisuudessa muun muassa vaihdettuaan yllättäen konsernin toimitusjohtajaa. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Rauno Jokelainen.

Lisäksi STT:n tietojen mukaan teknologiayhtiön kassavirta ei ollut vuonna 2018 uskottava verrattuna 120 miljoonan euron ilmoitettuun liikevoittoon.

Torihotellihanke kokenut vastatuulta

Oululaisia on myös jo vuosia puhuttanut kauppatorille rakenteilla oleva hotelli, jota rakennuttaa Hallikaisen perheen hallitsema MGP Services Oy. Hotellihankkeen aikana Oulun kaupunki on vaatinut yhtiöltä selvityksiä, parempaa tiedottamista ja asettanut sanktioita.

Yhtiö on jo maksanut kaupungille 150 000 euron maanvuokrasopimuksen mukaisen sopimussakon viivästyksen takia. Lisäksi Oulu on realisoinut yhtiön tallettaman 800 000 euron vakuussumman viivästymisen takia.

Tällä hetkellä hotellin sisätyöt on keskeytetty. Ho­tel­lia ura­koi­van ra­ken­nus­yh­tiö SRV:n mukaan kyse on si­sus­ta­mis­rat­kai­sui­hin liit­ty­vis­tä neu­vot­te­luis­ta ope­raat­to­rin kanssa.

Jyrki Hallikainen kertoi aiemmin tällä viikolla Kalevalle, että hotellihankkeen on määrä valmistua aikataulun mukaisesti kesällä 2022.