Uros Oy:llä on tilat Oulussa Kaarnatiellä. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulussa aiemmin pääkonttoriaan pitänyt teknologiayhtiö Uros Oy ei ole muistutuksista huolimatta toimittanut vielä kaikkia vuoden 2019 tilinpäätökseen liittyviä asiakirjoja, uutisoi Iltalehti.

Kaleva kertoi maaliskuussa, että Uroksen tilinpäätöksen myöhästymisestä on aloitettu uhkasakkomenettely. Tilinpäätös toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) maaliskuussa, mutta siitä puuttuu Iltalehden mukaan yhä tietoja.

PRH:n lakimies Jussi Huolmanin mukaan osa tilinpäätösasiakirjoista puuttuu edelleen.

– Tilinpäätösasiakirjoista puuttuvat edelleen hallituksen tai toimitusjohtajan ilmoitus yhtiön voittoa koskevasta päätöksestä, tilintarkastuskertomus ja konsernitilintarkastuskertomus, Huolman kertoo Iltalehdelle.

Iltalehden mukaan PRH on muistuttanut Uros Oy:n pääomistajaa Jyrki Hallikaista puuttuvista asiakirjoista toukokuun alussa. Tuolloin hän vetosi vastauksessaan koronatilanteen aiheuttamiin vaikeuksiin ja pyysi määräajan pidentämistä. Huolmanin mukaan tarkemmin perustelematon viittaus koronatilanteeseen ei ole riittävä peruste lisäajan myöntämiseen ja PRH odottaakin saantitodistusta siitä, että Hallikainen on vastaanottanut Sveitsissä hänelle lähetetyn muistutuskirjeen.

Iltalehden mukaan Hallikaiselle on asetettu 3 300 euron uhkasakko. PRH on määrännyt Hallikaisen maksamaan sakon, mutta sen määrä on pudotettu 100 euroon. Sakon määrää on pudotettu siksi, että Hallikaisella ei ole ollut ansio- ja pääomatuloja Suomessa.

