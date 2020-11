Koronatilanne on pahentunut nopeasti muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kuvituskuva Raahesta. Kuva: Vesa Joensuu

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo lähettää kaikkiin suomalaisiin puhelinliittymiin tekstiviestin, jossa kerrotaan nopeasti huonompaan suuntaan muuttuvasta koronatilanteesta. Asiasta uutisoi Iltalehti.

Koko kansalle suunnattavan tekstiviestin lähettämistä ei ole käsitelty vielä hallituksen sisällä.

Valtiovalta on käyttänyt tekstiviestiä korona-kriisin aikana aiemmin kaksi kertaa aiemmin. Viesti on lähetetty Uudenmaan sulkemisesta sekä tilanteessa, jossa suomalaisia oli huomattava määrä ulkomailla.

Koronatartuntojen määrä on kasvanut Suomessa nopeasti viime aikoina. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 314 tartuntaa, joka on 2 290 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Pohjois-Pohjanmaan todettiin lauantaina siirtyneen epidemian leviämisvaiheeseen. Uudet suositukset ovat tulossa tiistaina. Lue lisää aiheesta täältä.

Leviämisvaiheessa ovat myös Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Pirkanmaa on hyvin lähellä leviämisvaihetta, ja siellä aiotaan ottaa tiukemmat rajoitukset käyttöön jo ensi keskiviikkona.

THL raportoi Oulun kohdalle sunnuntaina 37 uutta koronavirustartuntaa verrattuna edelliseen päivään. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sunnuntaina julkaisemista tiedoista.

Oulussa on nyt todettu epidemian aikana kaikkiaan 716 tartuntaa. Sunnuntain vain Helsingin kohdalle kirjattiin enemmän tartuntamerkintöjä.