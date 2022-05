Keskustassa nousussa ollut ylivieskalainen kansanedustaja ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa 2023.

Syynä on hänen mukaansa lähipiirissä todettu vakava sairastuminen.

Asiasta kertoi Iltalehti.

Lehden tietojen mukaan Pylväs kertoi päätöksestään maanantaina viestissä, jonka hän lähetti keskustan eduskuntaryhmän jäsenille.

Pylväs perustelee luopumistaan sillä, että hän haluaa olla perheenjäsentensä kanssa ja kotipaikkakunnallaan. Hän kirjoittaa jättävänsä "vaalit väliin".

– Olen puoli vuotta ollut täysin uudenlaisessa elämäntilanteessa. Lähipiirissä todettu vakava sairastuminen on sattunut minuun ihmisenä lujaa. Kun pitää alkaa laittamaan elämässä arvoja järjestykseen, se ei ole koskaan helppo eikä yksinkertainen pohdiskelu. Tämäkin pohdiskelu on ollut äärettömän vaikea ja tuskallinen. Vaikuttamisen halu ja usko parempaan yhteiskuntaan on edelleen vahva. Silti uskon vakaasti, että tekemäni ratkaisu on ainoa oikea tähän hetkeen. Tulevissa eduskuntavaaleissa 2023 en ole hakemassa enää jatkokautta, vaan jätän vaalit väliin. Toivon tukeanne vaikealle ratkaisulle ja toivon yksityiselämääni rauhaa julkisuudelta, Iltalehti kertoo Pylväksen kirjoittaneen tukijoilleen Facebook-sivullaan.

Ylivieskalainen Juha Pylväs nousi eduskuntaan vuonna 2015 Oulun vaalipiiristä. Kuva: Vesa Joensuu

Juha Pylväs on Oulun vaalipiirin toisen kauden kansanedustaja. Hänen nimensä on toisinaan noussut esiin mahdollisena ministerikandidaattina.

Pylväs on koulutukseltaan agronomi ja toiminut yrittäjänä ja juossut nuorempana kilpaa SM-tasolla.