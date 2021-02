Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tutkii kuparimaskien markkinointiväitteitä, uutisoi Iltalehti. Fimean ylitarkastaja Jari Knuuttila kertoo Iltalehdelle keskuksen saaneen 10–20 yhteydenottoa kuluttajilta ja alalla työskenteleviltä kuparimaskeihin liittyen joulukuun puolestavälistä alkaen.

Kuparimaskeja on markkinoitu esimerkiksi väitteillä, että maski pysyy kuparin ansiosta puhtaampana. Maskeja väitetään myös ekologisemmiksi, koska niiden kerrotaan tuote-esittelyssä puhdistavansa itse itsensä ja olevan useaan kertaan käytettäviä.

– Tuotteen kerrotaan olevan kestokäyttöinen tuote, eli sitä voi käyttää niin kauan kuin tuote kestää. Mutta valmistajan mukaan tuote on kertakäyttöinen. Tämä väittämä on korjattu jakelijan sivuilla, mutta ei kaikissa vähittäiskauppojen tiedoissa, Knuuttila kommentoi Iltalehdelle.

Iltalehden mukaan Espanjan lääkinnällisten laitteiden viranomainen on aloittanut selvityksen tuotteiden väitetyistä ominaisuuksista. Kuparimaskien valmistaja on kiinalainen toimija, jolla on eurooppalainen edustaja Espanjassa.

– Nämä markkinointiväitteet ovat niin räikeitä, joten olemme halunneet selvittää myös suomalaisten toimijoiden kanssa samalla kun odotamme Espanjan viranomaisten työtä, ylitarkastaja kertoo.

Lääkinnällisiä laitteita, kuten kirurgisia nenä-suusuojuksia, koskeva lainsäädäntö on muuttumassa toukokuussa, jonka jälkeen myös laitteiden myyjien tulee varmistaa tuotteiden olevan vaatimuksien mukaisia. Tuotteiden sääntelyssä on ollut osin puutteita, koska tuotteiden valmistajat sijaitsevat usein Euroopan ulkopuolella.