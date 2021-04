Eläinlääkäri Jaakko Väyrynen on tullut monille lemmikin omistajille tutuksi Oulun seudun eläinlääkärivastaanotolta Poratieltä. Veera Tikkinen toi labradorinnoutaja Kertun Väyrysen tutkittavaksi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lemmikkien raakaruokinta on lisääntynyt, sillä usein se nähdään terveellisempänä ja luontaisempana vaihtoehtona eläimelle kuin prosessoidut nappulat. Oululainen eläinlääkäri Jaakko Väyrynen toteaa, ettei lemmikkien ruuan kypsentämisen merkityksestä ole juuri näkyvästi puhuttu.

– Jos lemmikki syö raakaa lihaa, siinä on riskinsä. Vielä jos samassa taloudessa on iäkkäämpiä ihmisiä tai sellaisia, joilla on sairauksia, asia korostuu. Eläinmaailman mikrobit ovat ovelia.