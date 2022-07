Yhdessä

Yle Teema & Fem klo 21.45





Pikkukaupungissa on perinteisesti ahtaat kuviot. Niinpä ikääntyneet naiset Nina ja Madeleine, eli Mado, eivät ole kertoneet kenellekään, että ovat paitsi naapureita, myös rakastavaisia. Madon aviomies on kuollut. Saksalainen Nina on muuttanut Etelä-Ranskaan. Suunnitelmissa kangastelevat yhteiset onnen vuodet Roomassa. Sitten elämä järjestää onnettoman käänteen. Suhde, josta oli juuri tarkoitus tehdä julkinen, onkin kuin pois pyyhitty.

Meneghettin esikoiselokuvasta tulee salailun ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tragedia, jossa kaksi konkarinäyttelijää saa loistaa. Jo Fassbinderin Lolassa (1981) loistanut saksalainen Barbara Sukowa on Nina. Madoa esittää varsinkin teatterissa ansioitunut Martine Chevallier. Léa Drucker on Madon tytär Anne. Yhdessä palkittiin viime vuonna Césarilla. Ensiesitys. (Ranska 2019)