Pyhäjärvi

Iivo Niskanen voitti 15 kilometrin SM-kultaa suvereenin esityksen jälkeen. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähdössä Iivo Niskanen näytti muille kaapin paikan. Olympiavoittaja nappasi kultaa vajaan 40 sekunnin erolla ennen Joni Mäkeä.

Niskanen piti eroa yllättävän isona ottaen huomioon radan, joka tarjosi vuorotellen jyrkkiä nousuja ja laskuja.

– Meno ei ollut mitään ihmeellistä. Hiihdin Pertun (Hyvärinen) suksilla, Niskanen kommentoi.

Hiihdon MM-kisat alkavat vajaan kahden viikon kuluttua Oberstdorfissa. Suomalaisen talviurheilun kestotoivo etenee kohti kauden huipentumaa luottavaisena.

– Meininki on ihan ok. Paljonhan tässä ei ole enää tehtävissä. Alkuviikosta teen muutaman lenkin Puijolla ennen kuin 18. päivä lähdemme Keski-Eurooppaan. Siellä voi tehdä muutaman laadukkaan treenin ennen kisoja, Niskanen pohjusti.

Vapaan hiihtotavan kehittäminen on ollut Niskaselle monivuotinen projekti, jonka eräänlainen huipentuma on MM-kisojen 15 kilometrin koitos. Vielä viime keväänä Niskanen piti sitä päämatkanaan, mutta tähtäin on talven mittaan siirtynyt kohti 50 kilometrin perinteisen kisaa.

– Viime aikoina ei ole ollut paljon vapaan kisoja. Viimeiset viikot ajattelumaailmassa 50 kilometriä on ollut edellä.

Kempeleläinen Heikki Korpela oli kilpailun 15:s. Pohti SkiTeamin hiihtäjä teki viimeistelyharjoitukset SM-kisoihin synnyinseuduillaan, mutta matka Oulun seudulle hänen nykyisestä asuinpaikastaan Norjasta ei sujunut täysin ilman kommelluksia.

– Yritin ajaa yhdeltä istumalta 1200 kilometriä Kempeleeseen, mutta en päässyt edes Ruotsin rajan yli. Siitä tuli sellainen 3,5 tunnin testireissu. Onneksi sain varattua lennot Oslon ja Helsingin kautta, Korpela selvitti.