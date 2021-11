Iirinki jouduttiin kesällä sulkemaan pysyvästi, sillä reitti on laajoilta alueilta täysin kaatuneiden puiden tukkima ja kulkukelvoton. Talven aikana selvitetään, miten Iivaaran reitistöä voidaan jatkossa laajentaa. Kuva: Mikko Halvari

Iivaaralle avataan vielä loppuvuoden aikana retkeilyreitti, joka lähtee Rajalammelta ja kulkee Iivaaran länsipuolta vaaran laelle, Metsähallitus tiedottaa. Kyseessä on pääosin vanha reittipohja, joka on ollut pitkään käytössä ennen Iirinki-rengasreitin avaamista. Iivaaran länsipuoli säästyi pahimmilta myrskytuhoilta. Reitillä on paikoin kaatunutta puuta, joka raivataan myöhemmin pois. Nämä paikat ovat helposti kierrettävissä.

Tällä hetkellä neuvottelut Iivaaraa ympäröivien yksityisten maanomistajien kanssa ovat vielä hieman kesken. Kun ne saadaan valmiiksi, alkaa kaksivaiheinen työ.