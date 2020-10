Iissä on asetettu karanteeniin ihmisiä koronaviruksen joukkoaltistumisen vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymän verkkosivuilla kerrotaan, että Iissä on todettu koronatartunta, johon liittyy joukkoaltistuminen.

Altistumisen vuoksi kaikkiaan 46 ihmistä on asetettu karanteeniin. Kuntayhtymän tiedotteen mukaan altistuneet on saatu jäljitettyä. Kuntayhtymän verkkosivuilla ei kerrota tarkemmin, missä altistuminen on tapahtunut.

Kuluvalla viikolla paljastuneen joukkoaltistumisen lisäksi Iissä on tullut esille Oulunkaaren alueen ulkopuolelta peräisin olevia altistumisketjuja.

Altistuneet on määrätty 10 päivän mittaiseen karanteeniin. Perheessä tapahtuneen altistumisen karanteeni kestää 14 vuorokautta.

Iissä on todettu kaikkiaan yhteensä 11 koronatartuntaa epidemian alusta lähtien.