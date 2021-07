Hietalantiellä Iissä on käynnissä rakennuspalo. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan omakotitalon palavaan piharakennukseen on varastoitu kaasupulloja, jotka muodostavat räjähdysvaaran. Alue on eristetty 200 metrin säteellä.

Varotoimista on haittaa liikenteelle Nelostiellä Virkkulan ja Haminan kiertoliittymän välisellä matkalla, tiedottaa Tieliikennekeskus. Tapahtumapaikalla on järjestetty kiertotie pohjoisen suunnasta Virkkulantien ja etelän suunnasta Asematien kohdalla.

Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Uutista päivitetty pelastuslaitoksen tiedotteen pohjalta 25.7.2021 kello 17.37.