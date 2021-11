Kuva: Jussi Leinonen

Iissä toimivassa yksityisessä Kartanonväki-hoitokodissa on todettu iäkkäillä asiakkailla ja henkilökunnalla yhteensä kuusi koronatartuntaa, kertoo Oulunkaaren kuntayhtymä.

Henkilökunta ja hoitokodin asiakkaat on testattu. Kodissa on ryhdytty erityisjärjestelyihin jatkotartuntoja ei tapahtuisi. Hoitokodissa vierailut on toistaiseksi kielletty.

– Iissä on viimeisen parin päivän aikana todettu reilut kymmenen tartuntaa, kun niiden yhteismäärä koko korona-aikana on 95. Kyseessä on yksi tai kaksi tartuntaketjua, jotka on nyt saatu kartoitettua. Tartuntojen toivotaan vähitellen laantuvan nyt, kun altistuneita on saatu asetettua karanteeniin, kuntayhtymän tiedotteessa sanotaan.

Kuntayhtymä ohjeistaa, että jos kaksi rokotetta saaneella ilmenee flunssan oireita, vointia voi seurata kotona mikäli vointi on hyvä.

Vastaanotolle tulee soittaa, jos epäilee altistuneensa koronalle ja saa koronaoireita, tai jos vointi heikkenee niin, että tarvitsee oireisiin hoitoa.