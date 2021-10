Olhavalainen Marita Saarela suree lastensa Veeran (vas.), Vienon ja Voiton puolesta Olhavan koulun ja ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamistapauksissa. Lasten koulu- ja päivähoitopäivät pitenevät roimasti matkojen takia. Kuva: Pekka Peura

Iin Olhavan koulu on maanantaina pahasti vasaran alla: kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään koulun lakkautuksesta. Sivussa toimivan ryhmäperhepäiväkodin Tenavatuvan toiminta on sivistyslautakunta jo päättänyt lakkauttaa. Tämä surettaa olhavalaisia vanhempia ja kyläläisiä, ja he ovat nousseet taisteluun lakkauttamisia vastaan.

– Ovat muuten täysin puhtaita koulu ja päiväkotirakennus, erikoista kyllä, huomauttaa Marita Saarela, Olhavan koulua käyvien Veeran, 8 ja Voiton, 7, sekä Tenavatuvassa päivähoidossa olevan Vienon, 4, äiti.