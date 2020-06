Iin kunnanjohtajan Ari Alatossavan mukaan säästöjä haetaan ensin muilla keinoin kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Kuva: Pekka Peura

Iin kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantaina.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ei osaa vielä sanoa euromääräistä säästötavoitetta. Se määritellään ensi viikolla. Yt-neuvottelujen aloituskokous on alustavasti sovittu kesäkuun 23. päivälle.

– Ensisijainen tavoite on, että lomautuksiin tai irtisanomisiin ei tarvitse mennä vaan pystymme vapaaehtoisin ja sopimusmenetelmin hoitamaan tämän asian, Alatossava sanoo.

Kunnanhallituksen mukaan keinot voivat liittyä henkilöstöetuuksiin, prosesseihin ja työn tehostamiseen.

Kunnanhallituksen mukaan vuoden 2020 talousarvio on lähtötilanteessa alijäämäinen liki kolme miljoonaa euroa. Taloustilanne on muuttunut yhä huonompaan suuntaan, joten myös tilinpäätöksestä ennakoidaan alijäämäistä.

Kunnan taloutta on kurittanut tulojen heikko kehitys. Valtionosuuksien leikkauksilla on merkittävä vaikutus. Kuluvan vuoden verotulojen kehitys on vielä vaikeasti ennustettavissa koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Koronasta aiheutuu sekä tulojen menetystä että menojen lisäystä.

Lisäksi paineita kunnan talouteen aiheuttaa raskas investointiohjelma.