Aku Kanninen (vas.) mittaa osaamisensa ottelussa, jossa on panoksena raskaan keskisarjan Suomen mestaruus. Kuva: Sami Korkala

Iiläislähtöistä ammattinyrkkeilijää Aku Kannista odottaa sydänkesällä mielenkiintoinen haaste, kun hän iskee raskaan keskisarjan (79,4 kg) Suomen mestaruudesta Timo Laineen kanssa. Titteliottelu järjestetään Kannisen edustaman Steel Ring -tallin illassa Oulussa 3. heinäkuuta.

21-vuotias Kanninen on summannut ammattilaisurallaan seitsemän voittoa ja yhden ratkaisemattoman. 36-vuotias Laine on tahkonnut yli 40 ammattilaisottelua, joista on kasassa 28 voittoa.

– Jos Aku haluaa menestyä kansainvälisesti, hänen pitäisi voittaa Laineen kaltainen kokenut nyrkkeilijä. Joka tapauksessa tällainen suomalaisten keskinäinen kamppailu on mielenkiintoinen, Steel Ring -tallin manageri Markku Pirinen pohjustaa.

Oulun-illassa kehään nousee myös raskaan sarjan Markku Hiltunen, joka kohtaa serbialaisen vastustajan.

– Listalle voi tulla vielä 2–3 ottelua lisää, Pirinen mainitsee.