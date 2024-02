Kustavilaisen ajan kartanoarkkitehtuuria edustava Akolan kartano sijaitsee Ii-joen rannalla. Kuva: JKMM Architects

Pohjois-Iissä sijaitsevassa historiallisessa Akolan kartanossa avautuu Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna House of Sound -nimeä kantava tila, jossa voi kuunnella äänitaidetta.

House of Soundin vieraille tarjotaan tiedotteen mukaan kuuntelumenu ääniteoskokoelmasta, joka on kuultavissa vain paikan päällä. Vierailun aikana voi yöpyä Iijoen törmällä seisovassa Akolan kartanossa, joka on entisöity esimerkki kustavilaisen arkkitehtuurista vuodelta 1796.