Aku Kanninen (vas.) sai heinäkuisessa SM-titteliottelussa Timo Lainetta vastaan arvokkaan kokemuksen kymmenen erän voitokkaasta kamppailusta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Steel Ring -ammattinyrkkeilytallin iiläislähtöisellä Aku Kannisella on lauantaina edessään uransa tärkein ja myös haastavin kamppailu. Kanninen, 21, kohtaa WBO-liiton nuorten titteliottelussa itseään vuotta nuoremman tanskalaisen Jacob Bankin.

Ottelu on suunniteltu kymmeneneräiseksi ja se isketään Tanskan Koldingissa. Painorajaksi on sovittu 75 kiloa, joka on reilu kilo vähemmän kuin ylemmän keskisarjan otteluissa normaalisti (76,2 kg).