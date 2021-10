Näissä puitteissa Iin kauhuelokuvafestivaalia tänä vuonna vietetään. Arkistokuva Rysän talolta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Iin kauhuelokuvafestivaali IIK! järjestetään 29.–31. lokakuuta kolmipäiväisenä ja uudessa sijainnissa. Festivaali täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Festivaali on perinteisesti järjestetty Iin Työväentalolla, joka ei tällä hetkellä ole vuokrauskäytössä. Tänä vuonna tapahtumapaikkana toimii Iin Urheilijoiden talo eli Rysän talo. Kyseessä on vuonna 1923 rakennettu historiallinen maamiesseuran talo.

– Tilat ovat lähellä ja sopivat festivaalin ilmeeseen. Tällaisen tapahtuman järjestäminen esimerkiksi modernissa elokuvateatterissa olisi mahdotonta, toteaa festivaalin taiteellinen johtaja Antti Näyhä.

Kun kesällä selvisi, ettei festivaalia voida järjestää Työnväentalolla, Näyhän mukaan järjestäjät harkitsivat festivaalin perumista tämän vuoden osalta. Uudet tilat kuitenkin osoittautuivat otolliseksi festivaalipaikaksi.

– Uusi tapahtumapaikka on hyvin saavutettavissa myös linja-autolla ja vanhassa, tunnelmallisessa rakennuksessa näkyy sen pitkä historia.

Festivaali on yleensä järjestetty kaksipäiväisenä, mutta viime vuonna koronakurimuksen keskellä se järjestettiin yksipäiväisenä. Tänä vuonna luvassa on sen sijaan kolme päivää ohjelmaa, joka pitää sisällään 15 elokuvanäytöstä. Mukana on myös muun muassa teatteria sekä kauhulyhytelokuva -kilpailu.

Kauhuelokuvafestivaalin vanhinta tarjontaa edustaa kauhuromanttinen mykkäelokuva The Man Who Laughs (ohj. Paul Leni, USA 1928), jonka säestää turkulainen instrumentaaliyhtye E-Musikgruppe Lux Ohr. Ohjelmistossa on myös uusia elokuvia, joiden ensi-illat ovat festivaalin tiedotteen mukaan jääneet odottamaan ensi-iltaansa tai päätyneet suoraan suoratoistopalveluihin.