Röntgenhoitajat Tanja Pätsi (vas.) ja Sari Simpura valmistelevat magneettikuvauslaitetta seuraavaa potilasta varten OYSin avohoitotalossa. OYSissa on tätä nykyä kuusi kiinteää magneettikuvauslaitetta, jotka ovat käytössä käytännössä aamusta iltaan. Näiden lisäksi on kaksi "rekkamagneettia", joista toinen on OYSin pihalla ja toinen palvelee Oulaskankaan ja Raahen sairaaloita vuoroviikoin.

Kuva: Pekka Peura