Kolmosrokotteiden hakijoita voi pian näkyä rokotuspisteillä entistä enemmän, sillä THL:n uuden suosituksen mukaan kolmosrokote voitaisiin antaa jo aiemmin ilmoitettua nopeammin. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun ainoalla pop up -koronarokotuspisteellä Ideaparkissa on ollut paikoin ruuhkaa. Pop up -pisteelle voi saapua rokotettavaksi ilman ajanvarausta.

Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko kertoo, että Ideapark on ollut suosittu rokotuspiste koko ajan.

– Ihmisiä on käynyt rokotuksella nyt kahden edellisen viikon aikana tavallista enemmän. Se voi selittää sitä, että siellä on ollut myös ajoittaista ruuhkaa. Sellaista viestiä olen saanut, että ruuhkat on kuitenkin aina saatu purettua.

Tarkkoja päivittäisiä rokotusmääriä Huuskolla ei ole tiedossa. Hänen mukaansa kävijät ovat hakeneet enimmäkseen joko ensimmäisiä tai kolmansia rokotuksiaan.

Ruuhkia voi selittää Huuskon mukaan myös se, että kolmosrokotuksen saajien joukko on laajenee koko ajan.

Oyskorona-sivuston mukaan Pohjois-Pohjanmaalla 85, 6 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen koronarokotusannoksen ja 79,5 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi koronarokotusannosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina antaman uuden suosituksen mukaan kolmosrokote voitaisiin antaa jo aiemmin ilmoitettua nopeammin. THL suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.

Aiemmin muille kuin immuunipuutteisille kolmatta annosta on suositeltu kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Nyt tehosterokote voitaisiin antaa jo hieman nopeammin. Suositus kolmansista annoksista koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä, joille kolmantena rokoteannoksena annetaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Ryhmille, joille THL on jo aiemmin suositellut kolmansia rokoteannoksia, suositellaan tehosteannoksia niin ikään 5–6 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa 60 vuotta täyttäneet, lyhyellä annosvälillä rokotetut, koronapotilaita hoitava ja muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö. Voimakkaasti immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan 2 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

– Suosituksen perusteena on koronavirusinfektioiden määrän vähentäminen ja tartuntojen leviämisen estäminen. Kolmas rokoteannos vähentää viruksen kiertoa väestössä ja parantaa suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

THL:n mukaan koronatartuntojen ja vakavien tautitapausten ehkäisemiseksi on edelleen kaikkein tärkeintä, että ihmiset ottaisivat ensimmäiset kaksi koronarokoteannosta.