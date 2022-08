Pudasjärvi

Kolumni

Kesän aikana olen sekä sosiaalisessa elämässä, että live-elämässä törmännyt ihmisten kaipuuseen luontoon. Väkevimmillään se on ilmennyt muun muassa Facebookin retkeily tai vaellus -ryhmässä julkaistuun karttaan, johon on ympäröity Pohjois-Suomi, Ruotsin Lappi ja Norja aina Tromssasta Kirkkoniemeen ja joskus jopa osa Venäjä. Saatesanoina on teksti: "Neuvokaa kivat käyntikohteet alueelta. Aikaa viikko, mukana taapero ja kaksi koiraa."

Parviäly onneksi tekee yleensä työtä käskettyä ja vinkkejä satelee, osa jopa aivan käyttökelpoisia ja hienoille kohteille osoittavia.