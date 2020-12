Vetokoirien oloja on tutkittu viimeksi 10 vuotta sitten

SEY Suomen eläinsuojeluyhdistyksessä on keskusteltu ajoittain vetokoirien oloista myös ennen tätä syksyä, kertoo vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist. Muun muassa joidenkin tarhojen iso koko herättää kysymyksiä.

– Vaikea uskoa, että koiria on mahdollista hoitaa yksilöllisesti, jos bisnes on valtavan kokoinen. On sekä lainsäädännön että valvonnan rooli taata, että yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi, Lindqvist sanoo.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontaeläinlääkäri Raisa Kiimamaa sanoo, että isojenkin tarhojen hoitaminen on onnistunut yrittäjiltä. Huomautettavaa on ollut harvoin.

Vetokoirien oloja on kartoitettu vuosikymmen sitten. Tuolloin tutkija Eija Saavalainen selvitti Lapin ammattikorkeakoululle tekemässään julkaisussa, suojelevatko eläinsuojelusäädökset rekikoiria. Tutkimuksen perusteella valvontaa tuli tehostaa, sillä esimerkiksi koirien olot itse safarilla jäivät valvontaeläinlääkäreiltä tarkistamatta. Saavalainen kuitenkin totesi, että lainsäädäntö on riittävä takaamaan koirien hyvinvoinnin, jos sitä noudatetaan.

Saavalaisen tutkimuksen jälkeen Lappiin on perustettu lukuisia uusia tarhoja.