Maailma on avautunut tietoyhteyksien kautta. Yhä tarkemmin on mietittävä, mikä liittyy kriittiseen infraan ja mikä ei.

Se, että Suomi on piirtänyt kartalle strategisesti tärkeät tietoliikenne- ja energiaverkot, oli aikansa ilmiönä normaali.

Tänä päivänä niin ei tehtäisi. Maailma on muuttunut.

– Nyt on elettävä tämän ajan tilannekuvan mukaan, ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että kriittisissä kohteissa on oltava valmiina potentiaalisiin hybridi- ja kybervaikuttamisiin. Niiden suhteen on oltava tarkkana, mutta avoimuudessa varovaisia, kainuulainen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Merja Kyllönen (vas.) tähdentää.

Turvautuminen ja varautuminen ei ole vain "ylätason" asioita, vaan jokaisen kansalaisen tulee varautua ja olla valppaana.

Pohjois-Suomen Elvar-toimikunnan varautumiskoordinaattori Juha-Pekka Sievänen muistuttaa muun muassa 72 tunnin kotivarasta, jollainen jokaisessa kotitaloudessa on syytä olla.

– Ruokaa, vettä ja lääkkeitä muutaman päivän tarpeisiin. Ihan normaalioloissakin luonnonvoimat voivat vaikuttaa niin, että kauppaan ei pääse ja maksuliikenne ei toimi.