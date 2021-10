"Mitä enemmän fiksoidut identiteettiisi, sitä enemmän se identiteettiäsi rajoittaa", oivaltava kulttuurikommentaattori Ayishat Akanbi on todennut. Hän on mustaihoinen nainen, joka määrätietoisesti hylkää lannistavat "marginalisoidun" ja "sorretun" roolit, joita nykyaikainen identiteettipolitiikka hänelle tuputtaa. Tyypillisellä tarkkanäköisyydellään Akanbi havaitsee, että identiteettipolitiikan ajajat eivät tarjoa vapautusta, vaan omanlaistaan vankilaa, jossa jokainen on ryhmäidentiteettinsä kahleissa. On sortajia ja on sorrettuja, jotka ovat lukkiutuneet ikuiseen kamppailuun.

Muistan ällistykseni, kun näin Oodi-kirjastossa hyllyn "rodullistettujen kirjailijoiden teoksia". Se tuntui suorastaan… rasistiselta. Näiden kirjailijoiden teokset oli erotettu yleisestä kokoelmasta sillä perusteella, että heidän pigmenttinsä ei ole vaaleanpunertava. He eivät toisin sanoen enää olleet yksilöitä, joilla kullakin on omanlaisensa näkemys maailmasta, vain "rodullistettuja". Kukahan sen rodullistamisen tässä tapauksessa oli tehnyt, ellei hyvää tarkoittava kirjastovirkailija?